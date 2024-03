Signatur und Gag Was macht ein Easter Egg im Videospiel?

Da gibt es also ganz lustige Sachen und selbst in Anwendungen findet man Easter Eggs. Es gibt einen Flugsimulator in Excel 97, das wissen die wenigsten. Und was man immer wieder ausprobieren kann, ist auch Google. Die Suchmaschine ist voller Easter Eggs. Man kann etwa Pacman spielen, wenn man „Pacman“ eintippt, oder ganz absurde Sachen machen: Tippt man den englischen Satz „Do a barrel roll“ ein, dreht sich der Bildschirm.