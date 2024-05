Wahlhelfer für Unentschlossene Web-Tipp: Der Wahl-O-Mat zur Europawahl

Berlin · Unsicher, wen Sie bei der Europawahl wählen sollen? Der Wahl-O-Mat zeigt in wenigen Klicks, welche Partei am ehesten zu den eigenen Positionen passt. So funktioniert die Wahl-Entscheidungshilfe.

07.05.2024 , 01:47 Uhr

Den Wahl-O-Mat gibt es auch als App - er will Wählerinnen und Wählern die Programme der Parteien näherbringen. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

Am 9. Juni 2024 wird bei der Europawahl die Zusammensetzung des Europaparlaments neu bestimmt. Wer noch unentschlossen ist, welche Partei die eigene Stimme erhalten soll, kann sich vom Wahl-O-Mat helfen lassen. Das Frage-und-Antwort-Tool von der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) wird ab dem 7. Mai (Dienstag), gegen 11:15 Uhr, unter www.wahl-o-mat.de aufrufbar sein. Anhand von 38 Thesen, die nacheinander angezeigt werden, kann ermittelt werden, welche Partei am besten zu den eigenen politischen Überzeugungen passt. So funktioniert der Wahl-O-Mat zur Europawahl Die Thesen zur aktuellen politischen Diskussion können mit „stimme zu“, „stimme nicht zu“ oder „neutral“ beantwortet werden. Wer sich nicht sicher ist, kann auf „These überspringen“ klicken. Machen Sie einen Fehler oder ändern Sie Ihre Meinung, können Sie jederzeit zurückgehen und einzelne Antworten ändern. Sind alle Thesen beantwortet, können Sie einzelne Aussagen, die Ihnen besonders wichtig sind, ein zweites Mal markieren, indem Sie auf den Kreis links neben der These klicken. Dadurch wird die Antwort in der Berechnung doppelt gewichtet und das Ergebnis nach Angaben der BpB genauer. Im Anschluss können Sie Ihre Standpunkte mit den Antworten der Parteien, die zur Europawahl zugelassen sind, vergleichen und in die Auswertung einfließen lassen. Wählen Sie dazu die Partei, die Ihnen am meisten zusagt, indem Sie das jeweilige Logo anklicken. Eine mehrfache Antwort ist laut BpB auch möglich. Wer sich unsicher ist, was die jeweilige Partei auszeichnet, findet unter dem Parteilogo eine kurze Übersicht zu der Partei. Übereinstimmungen feststellen - und gerne weiter informieren Das Ergebnis des Wahl-O-Mats basiert auf den eigenen Antworten und denen der Parteien und zeigt mithilfe eines Balkendiagramms das Ausmaß der Übereinstimmung. Die Navigationsleiste am oberen Rand der Wahl-O-Mat-Seite führt Sie mit einem Klick zu weiteren Seiten, auf denen Sie Ihr Ergebnis und die Begründungen der Parteien zu deren Antworten auf die Thesen nachvollziehen können. Was die Maschine ermittelt, sollte aber laut der BpB nicht allein Grundlage für die Wahlentscheidung sein - und schon gar nicht als Wahlempfehlung verstanden werden. Der Wahl-O-Mat ist nur eine Entscheidungshilfe. Weitere Informationen rund um die Europawahl hat die BpB auf einer eigenen Themenseite (https://dpaq.de/7yKdufI) zusammengestellt. Informationen zur Funktion des Wahl-O-Mats (https://dpaq.de/wiEDq) gibt es dort ebenfalls. © dpa-infocom, dpa:240507-99-939718/2

(dpa)