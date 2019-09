Googles mobiles Betriebsystem : Welche Funktionen das neue Android 10 mitbringt

Präziser Umgang mit Standortdaten: Nutzer von Mobiltelefonen mit Android 10 können festlegen, dass eine App nur in jenen Momenten auf den Aufenthaltsort zugreifen darf, in denen sie benutzt wird. Foto: Google LLC/dpa-tmn.

Hamburg Android 10 steht ab sofort für die ersten Smartphones zur Verfügung. Auf Googles Pixel-Geräten kann die neue Version des mobilen Betriebssystems bereits installiert werden - für weitere Geräte soll sie im Laufe des Jahres verfügbar sein.

Datenschutz: In den Einstellungen gibt es einen neuen Bereich für Datenschutz, in dem man etwa Einschränkungen für Werbung und Web- und App-Aktivitäten festlegen kann. So kann man zum Beispiel Anwendungen verbieten, das Erstellen persönlicher Profile und das Anzeigen personalisierter Werbeanzeigen.