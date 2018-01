später lesen Frist läuft bis 12. Februar Western Union entschädigt Betrugsopfer FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Ob unfreiwillige Geldwäsche, Zahlungen an falsche Microsoft-Techniker oder Überweisungen an Liebesschwindler: Opfer von Internet-Betrugsmaschen, die Geld durch Bargeldtransfers via Western Union verloren haben, können noch bis zum 12. Februar Ansprüche gegen das Unternehmen geltend machen. dpa