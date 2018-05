Wetten dass, … es bald viele erste Male im Wettbüro geben wird

Mitte Juni startet das lang ersehnte Fußball-Event:

die WM in Russland. Diese als waschechter Fan zu genießen, dafür gibt es mehrere Optionen. Während die partywütigen Fußball-Freunde alles daran setzen, möglichst viele Public Viewings mit Freunden zu besuchen oder gar selbst zu veranstalten, wagen sich andere an ihr persönliches erstes Mal - und zwar im virtuellen Wettbüro. Hobbykicker Florian hat sich dieser Premiere bereits im Vorfeld gestellt. Er verrät im folgenden Interview, worauf es aus seiner Sicht bei der Sportwette ankommt.

Welche Intention steckt hinter der Idee, Sportwetten mit Blick auf die WM zu testen?

Florian: Das ist schnell erklärt. Bei der letzten WM war es mir schlichtweg zu aufwendig, in ein echtes Wettbüro zu stolzieren. Heute werden die Möglichkeiten dem gerecht, was mir liegt, denn Sportwetten gibt es heute auch in der Online-Welt. Viele Anbieter warten sogar mit mobilen Anwendungen auf.

Wie ging der Testlauf los?

Florian: Ich habe mich auf die Suche nach einem Buchmacher gemacht. In zahlreichen Foren habe ich Tipps darüber gelesen, was einen seriösen Buchmacher ausmachen sollte. Und eben diesen wollte ich nun finden. Wichtige Faktoren bei der Suche nach einem Buchmacher sind Seriosität und Transparenz. Das bedeutet, dass ich nach der Lizenz des Wettbüros gekuckt habe und nach einem aussagekräftigen Impressum. Pluspunkte gab es für die, die eine gut ausgewiesene Service-Hotline hatten. Die eine oder andere habe ich sogar selbst getestet.

Gab es wirklich Anbieter, die bei diesem Test durchgefallen sind?

Florian: Durchaus. Einen Service-Mitarbeiter, der keine meiner wirklich sehr einfachen Fragen beantworten konnte, konnte ich einfach nicht gelten lassen. Für viele weitere Details bei der Wahl des Wettbüros habe ich glücklicherweise die Seite wettanbietererfahrungen.com gefunden. Das hat es mir beispielsweise erleichtert, mich über die Auszahlungsbedingungen der Wettanbieter zu informieren. Das umfassende Bewertungssystem half mir den Durchblick im Dschungel der Wettbüros zu erhalten. So kommt die Redaktion beispielsweise beim Anbieter Bet3000 auf 85 von 100 Punkten, was durchaus positiv klingt. Der Vorteil ist jedoch, dass hier auch ganz offen und ehrlich mit dem wohl größten Manko des Anbieters umgegangen wird: Geld gibt’s bei Bet3000 nur via Banküberweisung und das kann gut und gerne drei bis fünf Werktage dauern.

Sind denn diese wirklich sehr kleinen Details entscheidend?

Florian: Ich dachte zuerst nein, aber dann habe ich gelesen, was mir hätte selbst einfallen können: Natürlich will ich - wenn ich Geld brauche - das Geld aus dem Wettgeschäft ausgezahlt bekommen. Schnell. Variabel. Flexibel. Im genannten Fall wäre das beispielsweise nicht gegangen. Allerdings ist das nur ein Beispiel für die Testberichte, die dort online nachzulesen sind. Auch der Illusion verlockend anmutender Bonuszahlungen wurde ich eben dort buchstäblich beraubt. Und das war auf jeden Fall gut so, denn natürlich hätte ich mich sonst auf den Anbieter mit dem größten Bonus eingelassen - obgleich die Voraussetzungen für den Bonus bei eben diesem in der Praxis gar nicht erreichbar sind.

FOTO: pixabay.com / © picselweb

FOTO: pixabay.com / © picselweb

Gab es weitere Überraschungen für dich?

Florian: Absolut. Die größte Überraschung hielt das Thema Wettsteuer für mich parat. Um mich zunächst über das bei uns geltende Recht zu informieren, studierte ich den Gesetzestext unter gesetze-im-internet.de. Dort ist der Gesetzestext des Rennwett- und Lotteriegesetzes hinterlegt. Im Paragraf 17 geht es um die Wettsteuer. Dass es diese Besteuerung gibt, war mir also bekannt. Unbekannt war mir hingegen, dass die Wettbüros den Umgang damit ganz unterschiedlich handhaben. Bei einigen trage ich diese Steuerlast, andere wiederum übernehmen dies für mich.

Gibt es denn einen Tipp, der greifbar ist?

Florian: Mir hat man geraten, dass seriöse Buchmacher an Auszahlungsschlüsseln zwischen 93 und 95 Prozent erkennbar seien. Das hat mitunter meinen Ehrgeiz geweckt und ich habe sogar Anbieter mit 97 Prozent gefunden.

Ist es dann beim Test wirklich zur Wette gekommen?

Florian: Nachdem ich mich durch das Menü gekämpft habe, ja. Ich habe mich für eine Fußball-Wette entschieden, denn: Erstmal wollte ich mich auf die WM vorbereiten und zum zweiten glaube ich noch annähernd Ahnung zu haben, auf was es beim Fußball ankommt. Je nach Anbieter sieht die Benutzeroberfläche immer etwas anders aus. Allerdings ist die Auswahl meist ähnlich: Sport wählen, bei mir war es der Fußball, Land oder Liga wählen und anschließend alle verfügbaren Fußballwetten sehen.

War beim ersten Einsatz bereits klar, wie hoch der Gewinn hätte ausfallen können?

Florian: Ja, weil ich wusste, wie ich mit Blick auf die Quote den möglichen Gewinn errechnen kann. Ich wählte ein Fu ßballspiel aus, bei dem ich auf Sieg bzw. Niederlage tippen konnte. Eine Quote von 4.50 sagt dann beispielsweise an, dass ich bei einem richtigen Tipp pro gesetzten Euro 4,50 Euro bekommen. Summa summarum könnten das bei einem Einsatz von zehn Euro also 45 Euro Gewinn werden.

Hat’s geklappt?

Florian: Ja. Aber ich werde den Test wohl nicht wiederholen. Das Spiel war inhaltlich derart langweilig und brachte mir doch etliche graue Haare ein, nur weil ich im Begriff war, Geld zu verspielen. Eine coole Option für technikbewanderte Wettfreunde. Vermutlich aber die falsche Option für mich.

FOTO: pixabay.com / © bigblockbobber