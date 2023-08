Messenger-Update WhatsApp erprobt neues Sicherheits-Feature, das eine Einschränkung mit sich bringt

Dieses Mal geht es um eine Funktionen, mit der WhatsApp die Privatsphäre bei Anrufen verbessern will. In den Einstellungen der App ist die Option „Protect IP address in calls“ (IP-Adresse in Anrufen schützen) aufgetaucht. Zumindest für den Beta-Test war diese Option nicht von vorn herein aktiviert. Die Nutzer können sie auf Wunsch ein- und ausschalten.