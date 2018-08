später lesen Neues zum Messenger WhatsApp führt im Status-Bereich Werbung ein FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

WhatsApp wird vom kommenden Jahr an in seiner App Werbung schalten. Das kündigte WhatsApp-Geschäftsführer (COO) Matt Idema an. dpa