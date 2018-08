später lesen Gruppengespräch Whatsapp führt Viererkonferenzen bei Anrufen ein FOTO: Andrea Warnecke FOTO: Andrea Warnecke Teilen

Vier Freunde, ein Gespräch: Mit der Messenger-App Whatsapp können nun bis zu vier Teilnehmer in einem Gruppengespräch zusammengeschaltet werden - und zwar in Video- ebenso wie in Sprachanrufen. dpa