Krümelige Fotos? Whatsapp: So verschicken Sie Fotos und Videos in HD

Wer Bilder in hoher Qualität versenden will - vielleicht für Opas nächsten Fotokalender - schickt sie deswegen besser nicht per Whatsapp. Andere Messenger - zum Beispiel Threema - ermöglichen die Übertragung in Originalqualität. Wer nicht noch eine App installieren will, schickt sie besser in Originalauflösung per E-Mail.