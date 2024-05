Katze fängt frischen Fisch „Whisker Waters“ - Ein Angel-Abenteuer mit vielen Haken

Das Angel-Gameplay ist das Herzstück des Spiels. Anstatt aber nur die Angel ins Wasser zu werfen und auf Bisse zu warten, bietet „Whisker Waters“ eine breite Palette von Ködern und Techniken, um Fische anzulocken und zu fangen. In verschiedenen Gebieten trifft man auch auf verschiedene Fischarten, sei es an einem Wasserfall oder in den salzigen Tiefen des Meeres.