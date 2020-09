Zielgruppe möglichst genau kennen : Wie bekomme ich Instagram Likes?

Foto: Pixabay/Niek Verlaan

Instagram erfreut sich bei jungen Leuten immer noch größter Beliebtheit, auch wenn die chinesische App "TikTok" sich langsam aber sich an die Spitze der Social-Media-Charts hocharbeitet. Wer mit Instagram, Youtube und Co. Geld verdienen möchte, ist auf eine große Gefolgschaft angewiesen.

Damit namhafte Unternehmen sich für einen Blogger oder Social-Media-Influencer anfangen zu interessieren, benötigt diese Person des öffentlichen Lebens mindestens 70.000 Follower. Reichweiten darunter sind wenig interessant für die Werbemaßnahmen großer Unternehmen. Um nun mehr Follower auf Instagram zu erhalten, werden Likes benötigt. Wird ein Post nämlich weiterempfohlen, welches schon sehr beliebt ist, wird es erfahrungsgemäß eher vom Empfänger gelesen und im besten Fall kostenlos weiter verbreitet. Auf diese Weise eignet sich PR via Instagram hervorragend dazu, die eigene Reichweite zu erhöhen und für mehr Bekanntheit der eigenen Marke, Produkte oder angebotenen Dienstleistungen zu sorgen. Einige Instagrammer sind mittlerweile so berühmt, dass sie es bis in Reality-TV-Shows schaffen und aufgrund ihrer großen Fanbase dort als "Promis" gehandelt werden.

Wie kann ich mir auf Instagram selbst eine Fanbase aufbauen?

Eins vorweg: Wer neu einen Instagram Account registriert, benötigt ungefähr ein halbes Jahr intensive Arbeit am eigenen Profil, bis die Follower sich auch von selbst einstellen und den Instagram Kanal "freiwillig" abonnieren. Anfangs ist es nützlich, sich mit allen Menschen aus dem eigenen Umfeld auf Instagram zu vernetzen. Schnell ist die eigene Community aus Verwandten, Freunden und Arbeitskollegen jedoch ausgeschöpft. Überlege einmal selbst: Kennst du wirklich 70.000 Leute in der realen Welt? Um diese magische Zahl an Followern aufzubauen, um mit dem eigenen Instagram Kanal Geld verdienen zu können, kannst du einfach nachhelfen und Likes kaufen. Andere Nutzer finden Beiträge mit vielen Likes nicht nur interessanter und glaubwürdiger, diese werden auf Instagram auch viel mehr anderen Nutzern angezeigt als Beiträge, die nur wenige Likes haben.

Wie gestalte ich meine Instagram Beiträge so, dass ich viele Likes bekomme?

Auch, wenn die Instagram Storys vieler Menschen natürlich, leicht und trendy wirken, steckt eine Menge Arbeit hinter einem beliebten Instagram Post. Du benötigst zunächst einmal eine gute Kamera und eine andere Person, die Fotos und Videos von dir machen kann. Sicher kannst du auch Selfies mit unterschiedlichen Hintergründen von deinem eigenen Smartphone aus aufnehmen, diese Bilder sind dann aber in der Regel nicht so hochauflösend und außerdem quillt Instagram geradezu über vor Selfie-Stories. Diese werden dementsprechend weniger häufig angeklickt als Beiträge, die schon durch das Vorschaubild überzeugen und neugierig auf den Inhalt machen.

Bearbeite deine Bilder nach, stelle das Licht gut ein und sorge dafür, dass die Bildschärfe passt, bevor du deine Fotos auf Instagram hochlädst. Verzichte nach Möglichkeit auf zu viele Filter und Weichzeichner, da sich die meisten Instagram-Nutzer natürliche Beiträge wünschen und allzu aufgesetzte und künstlich anmutende Posts gar nicht erst anklicken.

Tipps für mehr Likes auf Instagram

Damit du wirklich viele Likes von deiner großen Fanbase bekommst, solltest du deine Zielgruppe möglichst genau kennen. Du kannst also auch zur Verbesserung deiner Likes auf Instagram auf praxisorientierte Marketing-Tipps zurückgreifen und dich ausgiebig damit auseinandersetzen, was deine Besucher eigentlich interessiert - was sie also von dir erwarten und hoffen, in deiner Instagram Story zu finden. Du kannst dafür eine fiktive Person bestimmen, die auf deinen Instagram Kanal zugreift. Überlege dir, wie alt diese Person ist, was für ein Geschlecht sie hat, ob sie noch zur Schule geht, in einem Haus oder einer Wohnung wohnt, wie sie ihren Tag verbringt, wann und was sie gerne einkaufen geht und so weiter. In Marketing-Fachkreisen wird diese fiktive Person aus der eigenen Zielgruppe als "Buyer Persona" bezeichnet. Merkst du, dass es für einen Punkt mehrere Möglichkeiten gibt, kannst du auch drei bis vier dieser ausgedachten Charaktertypen erstellen.