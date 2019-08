Unterhaltung steht im Vordergrund : Wie sich Online Casinos entwickeln und verbessern

Allgemein gesagt ist die Casino Industrie sehr traditionsreich. Wenn man in der Glanzzeit von Las Vegas in den 1950er Jahren Casino Spiele gespielt hat, würde man heute immer noch in der Lage sein, die meisten Spiele zu beherrschen. Die Regeln, die Spiele, die Atmosphäre sowie die Strategien sind größtenteils gleichgeblieben.

Man würde allerdings einen Unterschied bei Online Casinos erwarten. In gewissem Maße ist das korrekt. Allerdings war die Geschäftsidee, als Online Casinos in den 1990er Jahren zum ersten Mal öffneten, die Erfahrung aus einem realen Casino zu kopieren. Allerdings hat sich dies in den letzten Jahren geändert und Online Casinos haben sich eine eigene Identität aufgebaut, die von traditionellen Casinos immer weiter abweicht.

Tatsächlich entwickeln sich Online Casinos. Hier sind einige Arten, auf die dies passiert:

Unterhaltung steht im Vordergrund

Wenn man typische Online Casino Spiele in Deutschland betrachtet, stellt man fest, dass der Jackpot immer noch das wichtigste Feature ist. Allerdings ändert sich das. Viele Spieleentwickler legen ihren Fokus auf die Unterhaltung anstatt auf den Gewinn von Geld. Natürlich ist die Kombination der Beiden sehr wünschenswert, aber Spiele mit unglaublicher Grafik und Geschichten wie in Filmen erscheinen. Als Beispiel dient das Spiel "Narcos" von NetEnt - welches auf der berühmten Netflix Serie mit gleichem Namen basiert - da für dieses Video-Trailer vor der Veröffentlichung gezeigt wurden. Grob gesagt wurde der Release des Spiels wie der eines Hollywood Films behandelt.

Interaktive Live Casinos

Wir haben vorhin gesagt, dass Online Casinos schon immer die Erfahrung eines echten Casinos nachahmen möchten. Dies ist am offensichtlichsten durch Live Dealer Spiele wie Blackjack, Roulette oder Poker, welche direkt auf den PC oder aufs Smartphone gestreamt werden können. Diese Spiele sind beliebt, allerdings haben die Casinos angefangen, die Grenze der traditionellen Spiele zu überschreiten. Heutzutage findet man Spiele wie Monopoly Live, welches mit Live-Action auf einem interaktiven 3D-Monopoly Spielfeld stattfindet. Spiele wie dieses werden die Zukunft von Online Casinos sein.

Riesige Jackpots

Während der Unterhaltungsaspekt sehr wichtig ist, träumen die meisten Leute immer noch davon, große Geldsummen in einem Online Casino zu gewinnen. Spiele mit progressiven Jackpots sind in den letzten Jahren an die Spitze geklettert. Die Idee dahinter ist, einen kleinen Prozentsatz jeder Wette zu einem Jackpot hinzuzufügen, der an einen Spieler ausgeschüttet wird. Da Casino Spiele über verschiedene Casinos und Länder verbunden sein können, sind die Jackpots höher als je zuvor. Preisgelder von über 10 Millionen Euro sind nicht untypisch.

Soziale Strategien