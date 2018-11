später lesen Immer die richtige Bereifung Winterreifen-Karte klärt über Vorschriften in Europa auf FOTO: evz.de FOTO: evz.de Teilen

Ab wann brauchen Autofahrer eigentlich in Norwegen Winterreifen? Und sind in Großbritannien Spike-Reifen erlaubt? Wer viel mit dem Auto in Europa unterwegs ist, sollte wissen, wann er wo welche Bereifung für sein Fahrzeug braucht. dpa