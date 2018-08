Wird die Blockchain unser Leben revolutionieren?

Crypto, Bitcoin, Mining, Blockchain - Begriffe wie diese tauchen besonders seit Ende 2017 immer wieder in den Medien auf und verwirren nicht wenige mit ihrer Undurchsichtigkeit. Doch was ist dran an dem großen Hype? Und: Wird die mysteriöse Blockchain wirklich unser Leben verändern?

Die Blockchain-Technologie

Um die Auswirkungen der Technologie auf den Alltag zu verstehen, muss zuerst verstanden werden, was die "Blockchain" überhaupt ist. Dabei handelt es sich um ein System von Einträgen in eine Datenbank, die sehr sicher gespeichert sind. Das bedeutet, die Reihenfolge der Einträge ist nicht veränderbar, da jeder Datensatz immer verschlüsselte Informationen über seinen Vorgänger in der Kette enthält. Nicht nur sind Entwickler dadurch in der Lage ein sicheres Buchhaltungssystem zu nutzen, die Einfachheit und Dezentralisation dieses Konzeptes eröffnet viele neue Möglichkeiten.

Dezentral, das bedeutet, dass die Daten nicht an einem Ort gespeichert werden und nur dort verwaltet und eingesehen werden, sondern, dass sie von allen Nutzern eingesehen und auf ihren Computern gespeichert werden können. Hacker müssten bei diesem System die Computer aller Nutzer hacken, anstatt nur die Computer einer Zentrale.

Der Bitcoin

Die Blockchain-Technologie hat viele unterschiedliche Anwendungsgebiete in allen möglichen Branchen, wird aber besonders mit dem Bitcoin in Verbindung gebracht. Das liegt unter anderem daran, dass die Bitcoin-Blockchain die älteste Blockchain überhaupt ist. 2009 gegründet, handelt es sich um ein Zahlungsmittel, welches von jeder Person auf dem Planeten in nahezu Echtzeit verwendet werden kann. Die genannte Technologie ist dabei absolut sicher und nicht den Beschränkungen von Behörden oder Staaten unterlegen. Der riesige Wert-Boom des Bitcoins von wenigen Cents pro Einheit bis auf zwischenzeitlich 16.000€ hat ihn jüngst wieder international in die Presse gebracht und eine wahre Goldgräberstimmung ausgelöst.

Crypto-Mining

Um die Blockchain-Datenbank immer größer machen zu können, müssen komplizierte Berechnungen durchgeführt werden. Beim Bitcoin wird dies Mining genannt, da entsprechend dem Abbau von Edelmetallen dem erfolgreichen Rechnenden ein Bitcoin zur Belohnung gutgeschrieben wird. Das Mining ist mittlerweile so Rechenpower-hungrig und energieaufwändig, dass nicht mehr Privatleute, sondern nur noch große Rechnerfarmen profitables Mining betreiben können.

Kryptowährungen können aber auch anders verdient werden. Durch die Eigenschaft der Blockchain-Technologie, die Transparenz eines Systems zu erhöhen, wird sie auch zur Absicherung von Zufallszahlen-Generatoren verwendet, zum Beispiel vom blockchain-basierten Online Poker Raum CoinPoker. Hier sind die Zufallszahlen das Herz der gesamten Anwendung. Durch die Verwendung der Blockchain kann die größtmögliche Sicherheit und Transparenz erreicht sowie gleichzeitig Vertrauen aufgebaut werden.

Auditing

Die Blockchain hat aber nicht nur mit Geld in irgendeiner Form zu tun. Auch im Bereich der Auditierung besitzt sie ein sehr großes Potenzial. Auditing von Informationssystemen bezeichnet die Überprüfung von Datensystemen. Dabei werden Aspekte wie Datensicherheit, Datenintegrität und Systemeffizienz überprüft und in einem Audit-Log gespeichert. Dadurch, dass diese gespeicherten Log-Daten eine nur geringe Größe haben, aber sehr sicherheitskritisch sind, eignet sich gerade die Blockchain dafür besonders gut.

Revolution

Das bedeutet also, dass die Blockchain in allen Bereichen, in denen entweder kritische Informationen gespeichert, verwaltet oder verarbeitet werden müssen, riesige Fortschritte bringen kann und das Auditing-Beispiel zeigt sehr eindringlich, welche revolutionären Effekte die Blockchain-Technologie dabei auf den beruflichen Alltag von Buchhaltern und Wirtschaftsprüfern hat. Nicht nur stärkt dieses System das wichtigste Gut der Buchhaltung, nämlich das Vertrauen der Öffentlichkeit. Es könnte für die Branche auch in Zukunft das sein, was in der Vergangenheit schon die Einführung der doppelten Buchführung war.

Fazit

Viele werden sich wahrscheinlich fragen, was eine Revolution in der (subjektiv sehr) langweiligen Buchhaltung nun für einen Effekt auf ihr Leben haben soll. Das ist auch eine berechtigte Frage, allerdings ist dies nur ein Beispiel, wie die Blockchain Vorgänge an der Basis wirtschaftlicher Prozesse verändern kann. In der Folge kann dies auch weitreichende Folgen für die unterschiedlichsten Bereiche öffentlichen Lebens haben.

Wenn die Blockchain beispielsweise die Arbeit und Kosten von Unternehmen nur im Kontext der Buchhaltung und Jahresabschlussprüfung reduziert, dann können diese ihre Ressourcen mehr auf andere Bereiche ihres Geschäfts konzentrieren. Das führt zu mehr und besseren Angeboten, besserem Service sowie mehr Geld für die Forschung und Entwicklung von Produkten. Die Blockchain könnte also in der Tat dazu beitragen, dass in naher Zukunft ein Innovations-Boom entsteht und auch in Bereichen von Krankenhäusern, Schulen und öffentlichen Einrichtungen die Komplexität der Prozesse reduziert und die Arbeit für die Menschen verbessert werden kann.

Auch wenn die Blockchain in den Köpfen vieler Menschen in erster Linie für den Bitcoin und die zahlreichen anderen Kryptowährungen steht, die auf dessen Technologie basieren, ist das neue Datenbank-System in Zeiten einer immer digitaleren Weltwirtschaft und Weltgesellschaft nicht nur das große Ding von heute, sondern möglicherweise auch von morgen.