Wörter, Wörter und nochmals Wörter: Um nichts anderes dreht es sich in der Rätsel-App „Wordament“. Android - und iOS -Nutzern wird in 16 Feldern Buchstabensalat präsentiert, der zu allen möglichen Wörtern zusammengesetzt werden will. dpa