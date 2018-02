später lesen Streit um Markenrecht Wundertüte Amazon: Was darf die Suchmaschine? FOTO: Uli Deck FOTO: Uli Deck Teilen

Twittern

Teilen



Der Internet-Handelsriese Amazon meint oft schon nach den ersten Buchstaben im Suchfeld zu wissen, was man will. Angezeigt werden dann Produkte, die den Wünschen entsprechen könnten. Der Bundesgerichtshof hat Amazon in Streitfällen um mögliche Verletzungen des Markenrechts jetzt gestärkt. Von Sönke Möhl, dpa