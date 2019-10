Konsolen-Update : Xbox-Kontrolle für Eltern verfeinert

Mehr Möglichkeiten für Eltern: Microsoft hat für seine Spielkonsole Xbox One die Familieneinstellungen verfeinert. Foto: Caroline Seidel/dpa-tmn.

Berlin Für seine Spielkonsole Xbox One hat Microsoft per Software-Update die Familieneinstellungen ausgebaut. Eltern können nun festlegen, wie viel Zeit ihre Kinder mit bestimmten Spielen oder Apps, also etwa mit Videostreaming-Diensten, verbringen dürfen, wie das Unternehmen mitteilt.

Die neuen Features sind sowohl an das Benutzerkonto des Kindes als auch an die Microsoft-Familiengruppe gekoppelt und gelten somit geräteübergreifend.

Wechsel von Konsole zum PC umgeht Limit nicht

Der Nachwuchs kann also beispielsweise nicht sein Limit an der Xbox One ausschöpfen und dann einfach am Windows-10-PC weiterspielen. Zudem unterliegen auch Android-Geräte mit Microsoft-Launcher der globalen elterlichen Kontrolle.

Die Möglichkeit, zu entscheiden, mit welchen Freunden oder Bekannten der Nachwuchs auf Xbox oder Windows-PC gemeinsam online spielen darf, haben Eltern bereits seit vergangenem Jahr.

Mehr Flexibilität statt Komplettverbote