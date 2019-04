Für viele Deutsche zählt der Besuch in einem Casino immer noch als etwas ganz Besonderes. Prunkvolle Gebäude mit exklusivem Ambiente, dazu ein bisschen zocken mit Freunden in feucht-fröhlicher Gesellschaft.

So war die Vorstellung vieler Leute noch bis vor einigen Jahren. Der mobile Wandel der heutigen Gesellschaft stellt dieses Szenario mittlerweile gehörig auf den Kopf. Seit Jahren halten immer mehr Glücksspielangebote über das Internet Einzug in Deutschland und die Kundschaft der Online-Casinos wächst stetig mit. Durch die günstigen Internet-Tarife und bezahlbaren Flatrate-Angebote der Telefongesellschaften für Smartphone-Nutzer und die dauerhafte Verfügbarkeit von Casino Spielen boomt der Glücksspielmarkt in Deutschland wie nie zuvor.

Die Betreiber stellen auf ihren Plattformen und Casino-Apps oft weit über 1000 unterschiedliche Casino-Spiele online zur Verfügung. Viele Unternehmen bieten ihr umfangreiches Angebot mit einer gültigen EU-Lizenz von der Mittelmeerinsel Malta aus an, unter Berücksichtigung der strengen Regulierungsvorschriften der dort ansässigen Behörden (Malta Gaming Authority).

Online-Casinos - So spielt Deutschland heute

Das Angebot der Online-Casino-Betreiber lässt sich nur noch schwer mit einem echten Casino vergleichen, zu umfassend sind die heutigen Möglichkeiten in der Gaming-Branche, die sich gerne an der modernsten Technik vieler verschiedener Software-Hersteller bedienen. Immer im Angebot eines Online-Casinos verfügbar sind Klassiker wie Blackjack, Baccarat oder Roulette in diversen Spielmodi.

Deutlich angestiegen in den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Liebhaber von Slotmachines, die sich über die letzten zwei Jahrzehnte enorm weiterentwickelt haben. Die Zeit von einarmigen Banditen mit drei BAR-Symbolen gehört längst der Vergangenheit an. Die Slotmachines von heute sind zu richtigen Mini-Games gereift, die mit einer Vielzahl von spannenden Features ausgestattet sind und ein Höchstmaß an Unterhaltung bieten. Nahezu jedes Thema wird von den unzählig zur Verfügung stehenden Slot-Spielen abgedeckt, von wilden Wikinger-Games bis hin zu Spielen mit niedlichen Kätzchen.

Witzige In-Game-Features stellen den Spieler nicht selten vor die Wahl, wie es in dem Spiel weitergehen soll, was zusätzliche Spielfreude bringt. Wer auf die bunten Mini-Games und den enormen Spielspaß in einem Online-Casino nicht verzichten möchte, aber dennoch kein echtes Geld einsetzen will, der kann die große Anzahl an Casino-Spielen in den meisten Online-Casinos auch ohne Geldeinsatz komplett risikofrei genießen. Die Casino-Betreiber wissen natürlich um den großen Suchtfaktor ihres Angebotes und bieten deswegen reichlich Informationsmaterial auf ihren Seiten zu dem Thema Verantwortungsvolles Spielen an. Gefährdete Echtgeldspieler können sich in den Casinos selbst Einsatz-Limits setzen oder sich vom Spielbetrieb vollständig ausschließen lassen.