später lesen Umfrage Zwei Drittel haben schon von E-Sports gehört FOTO: Daniel Reinhardt FOTO: Daniel Reinhardt Teilen

Twittern

Teilen



Wenn Videospieler an Konsolen oder Computern in Wettbewerben gegeneinander antreten, spricht man von E-Sports. Für zwei Drittel (65 Prozent) der Menschen in Deutschland ist dieser Begriff einer YouGov-Umfrage zufolge nicht neu - sie haben zumindest schon einmal davon gehört. dpa