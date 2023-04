Geschichte eines Brauchtums April, April! - Wo liegen die Ursprünge des Aprilscherzes?

Ebenfalls aus Frankreich stammt eine weitere Erzählung. Demnach erhielt Heinrich IV, König von Frankreich, an einem 1. April im 17. Jahrhundert einen Brief. In diesem bat eine unbekannte Sechzehnjährige aus dem einfachen Volk ihn um ein heimliches Rendezvous. Der König war dafür bekannt jungen Damen zugeneigt zu sein und nahm die Einladung an. Als der König zu dem Treffen in einem abgelegenen Lustschlösschen erschien, wurde er jedoch überraschend von seinem gesamten Hofstaat und seiner Gemahlin Maria de Medici begrüßt. Seine Gattin bedankte sich dafür, dass er der Einladung zum „Narrenball“ gefolgt sei.