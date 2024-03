Kommt von Herzen Selber machen statt kaufen: Fünf Ideen für individuelle Ostergeschenke

Für Gärtner (und angehende Gärtner) ist der Frühling die schönste Zeit des Jahres, denn endlich geht es im Garten wieder los. Auch auf dem Balkon oder der Fensterbank lassen sich, wenn es draußen wieder heller wird, wunderbar kleine Pflänzchen ziehen. Zu Ostern können Samenpäckchen entweder „einfach so“ verschenkt werden – in einem kleinen Bündel und mit einer schönen Schleife gebunden. Oder schon eingepflanzt: Samen können in Eierschalen-Hälften in Anzuchterde gesteckt werden. Einfach beim nächsten Spiegeleieressen die Eier aufheben, direkt wieder in die Eierschachtel legen, mit Anzuchterde füllen und die Samen einpflanzen.