Das sagen die Kirchen Welche Regeln gelten für Christen in der Fastenzeit vor Ostern?

Erklärungen für die Bedeutung der Fastenzeit finden sich auch in den jährlichen päpstlichen Botschaften zu diesem Anlass. “Die Askese in der Fastenzeit ist ein [...] Bestreben, unseren Mangel an Glauben und unseren Widerstand gegen die Nachfolge Jesu auf dem Weg des Kreuzes zu überwinden“, schrieb Franziskus im Jahr 2023. Weiter heißt es: “Die Fastenzeit ist eine Zeit der Gnade in dem Maße, in dem wir auf ihn hören, der zu uns spricht. Und wie spricht er zu uns? Vor allem im Wort Gottes, das uns die Kirche in der Liturgie schenkt.“ Obwohl die katholische Kirche einige feste Regeln vorgibt, geht es beim Fasten also keineswegs darum, diese Aufgabe einfach nur abzuarbeiten. Wer 40 Tage lang Verzicht üben möchte, kann sich dafür ganz persönliche Ziele auswählen.