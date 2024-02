Tradition seit der Antike Warum dauert die Fastenzeit (nicht wirklich) 40 Tage? – Der Ablauf vor Ostern erklärt

Die einzelnen Sonntage der Fastenzeit tragen jeweils auch lateinische Namen, die in der Evangelischen Kirche heute gebräuchlicher sind als in der Katholischen Kirche. Zunächst kommen in kalendarischer Reihenfolge die fünf Fastensonntage Invocabit, Reminiscere, Oculi, Laetare und Judica. Unmittelbar vor Ostern feiert man den Palmsonntag (Palmarum). An diesem Tag wird des Einzugs Jesu Christi in Jerusalem gedacht, der zur Kreuzigung und Auferstehung hinführt.