Mit dem Zug oder dem Auto 9 Tipps für einen Kurztrip über Ostern

Und jetzt Champagner: Unterhalb der Stadt führen kilometerlange Gänge, in denen Millionen Champagnerflaschen lagern. Die Auswahl an Champagner, den man in Reims oder Épernay kosten kann, ist groß. Mercier, Moët & Chandon, Taittinger, Ruinart... und mehr. Kellereibesuche oder Brunch sind bei den Kellereien buchbar. Die acht sehenswertesten Kellereien finden Sie hier. Wer nicht nur trinken möchte, sondern auch einen Blick auf die Trauben werfen möchte, kann in der Hügellandschaft rund um Reims die Gegend von einer anderen Perspekive erkunden. Im Naturpark „Montagne de Reims“ erstreckt sich ein 300 Kilometer langes Netz an Wanderwegen, die teilweise auch für Reiter und Fahrradfahrer geeignet sind. 7000 Hektar Land werden hier für den Anbau von Trauben genutzt, und in jedem Dorf können Touristen einkehren um die Erzeugnisse der Winzer zu kosten. Mehr Infos gibt es hier.