Traditionen und Mythen Eier, Hasen, Osterfeuer: Woher kommen unsere Traditionen zum Osterfest?

Den Osterhasen gibt’s in Deutschland schon seit dem 17. Jahrhundert. Belegt ist seine Existenz seit 1682 in Deutschland. Woher er kommt, ist nicht ganz klar, aber entstanden ist er wohl im Elsass, der Pfalz oder am Oberrhein. Eine Theorie besagt, dass der Osterhase eine heidnische Figur war, die für Fruchtbarkeit und Neubeginn stand und im Frühling verehrt wurde. Mit der Christianisierung Europas soll der Hase dann mit Ostern in Verbindung gebracht worden sein - an dem Fest, an dem Christen auch der Auferstehung Jesu gedenken.