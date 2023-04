Nahverkehr an Ostern Welche Busfahrpläne gelten an den Feiertagen?

Am Ostermontag fahren die SWT-Busse nach Sonntagsfahrplan. Wie am Karfreitag starten die Busse vor 8 Uhr in den Stadtteilen und treffen sich um 8.15 Uhr zum ersten Anschluss am Hauptbahnhof. Die letzte Abfahrt am Hauptbahnhof ist um 0.15 Uhr.