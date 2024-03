Spaß zum Feiertag WhatsApp-Sprüche für Ostern: Schöne und lustige Grüße zum Verschicken

Über einen netten Gruß zu Ostern freut sich bestimmt jeder. Warum also nicht gleich am Morgen eine WhatsApp-Botschaft hinterlassen, die den Tag verschönert? Manche der folgenden Sprüche sind aber auch hervorragend dafür geeignet, dass man sie etwas länger aufhebt und erst kurz vor einem persönlichen Besuch an Ostern verschickt. Andere Nachrichten passen am besten, wenn man weiß, dass die Eiersuche schon beendet sein dürfte.