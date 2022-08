Tipps der Redaktion : Podcasts und Hörspiele für den Nachwuchs: Mit diesen sechs Empfehlungen wird die Urlaubsreise zum Kinderspiel

Service Die Kinder werden bei der Reise in den Urlaub ungeduldig? Einfache Lösung: Podcast oder Hörspiel rein und hoffen, dass er den Kleinen gefällt. Die Chancen dafür stehen zumindest gut, wenn Sie sich an diese sechs Empfehlungen unserer Redaktion halten.

Die Fahrt in den Urlaub kann schon mal anstrengend werden. Besonders, wenn man Kinder dabei hat. Ein Teil von uns kennt es aus Elternsicht (“Wie lange noch?“ – mehr müssen wir nicht sagen, oder?), andere aus der Perspektive vom Rücksitz. Wenn man jetzt ‘nen Podcast hätte, der die Kinder stundenlang dazu bringt, einfach zuzuhören. Und der gleichzeitig auch als Erwachsener nicht anfängt zu nerven ... hier sind sechs Podcast-Empfehlungen aus unserer Redaktion, die weder für Ihre Kinder, noch für Sie langweilig werden.

Die Sendung mit der Maus zum Hören

Beginnen wir mit dem absoluten Klassiker. Sie kennen sie, Ihre Kinder vermutlich auch: die Maus. Der WDR veröffentlicht täglich eine neue Folge (jeweils eine Stunde) mit den bekannten Lach- und Sachgeschichten, viel Musik und natürlich auch der Maus und dem Elefanten. Einzig – so ehrlich müssen wir sein – die etwas skurrile Musikauswahl (Beispiel, Folge vom 18. August: „Tanz den Pipitanz“) dürfte Sie vielleicht irgendwann nerven. Aber wenn es den Kleinen gefällt und nebenbei bei Ihnen Nostalgie aufkommt ...

Hanna fragt Papa – Der Podcast für neugierige Kinder und Eltern

Wie entsteht eine Lawine? Was ist die Ozonschicht? Warum landen Katzen immer auf den Pfoten? Fragen, mit denen Hanna Schamberger ihrem Papa Thomas immer wieder Löcher in den Bauch fragt. Der ist davon jedoch nicht genervt, sondern bereitet die Antworten in kurzen Folgen vor, von denen er täglich eine veröffentlicht. Kinder und Eltern können bei diesem Podcast etwas lernen. Oder wüssten Sie auf Anhieb, ob Schweine schwitzen können?