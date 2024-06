Ferien 3 Tricks: So vermeidet man Urlaubsstress

Oft sind die auch die eigenen Erwartungen an den Urlaub sehr hoch, was zusätzlichen Druck erzeugt. Dr. Bettina Löhberg, Oberärztin im Zentrum für Stressmedizin: „Urlaubmachen ist nicht einfach! Die freie Zeit wird meist mit sehr hohen Erwartungen aufgeladen: Es soll harmonisch werden, spannend, erholsam - all diese Ansprüche machen Stress.“ Daher sollte man sich jeden Tag Zeit für planlosen Müßiggang geben: „einfach nichts oder ziellos irgendwas tun“.