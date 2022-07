Inselquartett : 4 Gründe für einen Besuch auf den Shetlandinseln

Lerwick Wer sich aufmacht, Schottlands nördlichsten Archipel zu erkunden, wird mit Inselkultur und Wildlife belohnt. Auf dem Programm stehen nicht nur zottelige Ponys, sondern auch Orcas, Seevogelkolonien und Schafe.

Ein kurzes Inselquartett für Shetland-Neulinge:

Wie aus einem Guss präsentiert sich das Inselzentrum allen, die sich Shetland vom Wasser nähern. Die Fähre gleitet durch die Bucht von Lerwick, an der sich graue, steinerne Häuser Hügel hinaufziehen. So still und beschaulich das Städtchen dazuliegen scheint, so betriebsam geht es im Fähr- und Fischereihafen zu. Große Hallen von Fischhandelsunternehmen säumen die Landungsbrücken. Die Fischerei ist neben der Ölindustrie Shetlands wichtigster Handelszweig.