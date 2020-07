Keine elektronische Anmeldung : 500 Euro Strafe auf Kreta

Griechenland ist eines der EU-Länder mit verhältnismäßig wenigen Corona-Infektionen. Foto: Eurokinissi/Eurokinissi via ZUMA Wire/dpa/Archiv

Athen Trotz der Corona-Pandemie hält Griechenland seine Grenzen für Touristen offen. Urlauber müssen vor Reisebeginn jedoch eine elektronische Anmeldung ausfüllen. Erstmals wurden Reisende nun dafür bestraft, dies versäumt zu haben.

Mindestens zwei Passagiere eines Fluges aus Berlin, der am Donnerstag auf Kreta landete, mussten eine Strafe in Höhe von 500 Euro zahlen, weil sie kein Formular ausgefüllt hatten, mit dem sie lokalisiert werden können, solange sie sich in Griechenland aufhalten.