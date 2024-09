Reisen zu Filmsets 7 bekannte Drehorte, die man im Urlaub besuchen kann

Bereits 1975 war Doune Castle Schauplatz im Film „Die Ritter der Kokosnuss“ der Komikergruppe Monty Python. Seitdem hatte die Burg in Schottland - rund 40 Autominuten nördlich von Glasgow gelegen - auch ein paar Auftritte in der Serie „Outlander“ und „Game of Thrones“, in der Doune Castle in der ersten Staffel in einigen Szenen die Burg Winterfell verkörpert.