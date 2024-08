Reiserecht Abgesagte Swift-Konzerte: Was ist mit meinem Hotelzimmer?

Wer in so einem Fall nach einer Konzertabsage also sein Zimmer oder seinen Flug stornieren will, muss mit Blick auf mögliche Rückerstattungen in die Stornobedingungen des Anbieters schauen. „Ich schätze, dass viele nicht stornierbare Tarife gewählt haben und jetzt auf den Kosten sitzenbleiben“, sagt die Reiserechtsexpertin Karolina Wojtal vom Europäischen Verbraucherzentrum. Das sei natürlich bitter.