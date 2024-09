Durch die Betuwe Äpfel statt Tulpen: Im Obstgarten der Niederlande

Wer Myriaden an Tulpen sehen will, fährt zur Blüte im Frühjahr zum Keukenhof in Südholland, wo man Jahr für Jahr zur Vorbereitung der bunten Pracht Abermillionen von Zwiebeln in die Erde steckt. Die Käsehochburgen liegen in Alkmaar, Gouda und Edam. Außerdem auf den Käsebauernhöfen im Groene Hart. Das „Grüne Herz“ zwischen Utrecht und Den Haag gilt als eine der wichtigsten Käseregionen. Das sind alles auch touristisch frequentierte Spots.