Florilegium im Fynbos eröffnet : Afrika bekommt erste botanische Kunstgalerie

Gansbaai Michael Lutzeyer will Südafrikas bedrohte Flora retten. Da die Fynbos-Vegetation aus Sicht vieler Menschen als nicht besonders attraktiv gilt, kam ihm eine Idee: es König Charles gleichzutun und ein Florilegium zu schaffen.

Wer Urlaub in Südafrika plant, denkt wohl an Löwen und Elefanten, menschenleere Strände und guten Wein. Dass die Gegend um die Touristenmetropole Kapstadt auch zu den weltweit außergewöhnlichsten Pflanzenregionen gehört, weiß kaum jemand.

Der deutsche Unternehmer Michael Lutzeyer will das nun ändern. Lutzeyer hat das erste sogenannte Florilegium Afrikas geschaffen. In einer Kunstgalerie auf seinem privaten Naturreservat Grootbos stellt er 124 botanische Kunstillustrationen seltener, gefährdeter oder endemischer Pflanzenarten aus. Dafür hat Lutzeyer 44 renommierte Künstler aus aller Welt eingeflogen - aus Japan, Südkorea, Italien, den Niederlanden, Brasilien und England sowie zwei Deutsche, Verena Redmann und Andreas Hentrich.

Die Liebe zur Natur

Es gibt nur etwa ein Dutzend Florilegien - also Anthologien oder Sammlungen botanischer Illustrationen - weltweit: viele davon in Großbritannien, mit König Charles III. als großem Liebhaber und Unterstützer. Berühmt ist vor allem das von Charles veranlasste Highgrove-Florilegium, das die Pflanzen im Garten seiner privaten Residenz in Gloucestershire dokumentiert. Vor vier Jahren beauftragte der heutige König außerdem Dutzende botanische Wassermalereien, um die Flora im rumänischen Transsylvanien aufzuzeichnen, in das sich Charles auf einer Reise vor etwa 20 Jahren verliebte.