Kreuzfahrt : „Aida Cosma“ fährt im Winter 2021/22 am Golf

„Aida Cosma“ fährt im Winter 2021/22 am Golf

Rostock Mit LNG-Antrieb zum Persischen Golf: In seiner ersten Wintersaison soll das Kreuzfahrtschiff „Aida Cosma“ außerhalb Europas unterwegs sein.

Das zweite Kreuzfahrtschiff von Aida Cruises mit Flüssiggasantrieb (LNG), die „Aida Cosma“, wird in der Wintersaison 2021/22 am Persischen Golf unterwegs sein. Die Reisen beginnen wahlweise in Dubai oder Abu Dhabi, teilte die Reederei mit.