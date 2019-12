Nach Problemen : „Aida Mira“ soll Weihnachten in Südafrika fahren

„Aida Mira“ soll Weihnachten in Südafrika fahren

Die „Aida Mira“ im Hafen von Palma de Mallorca - am 23. Dezember soll es nun für Gäste von Südafrika aus losgehen. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn.

Rostock Die „Aida Mira“ wurde nicht rechtzeitig fertig - ein Enttäuschung für Urlauber. Nun musste auch die erste lange Kreuzfahrt nach Südafrika abgesagt werden. Wie geht es ab Weihnachten weiter?

Nach der Absage der Überführungsfahrt will Aida Cruises an den Südafrika-Kreuzfahrten der „Aida Mira“ von Weihnachten an festhalten.