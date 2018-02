„Aida Nova“ im Mittelmeer: Wo die Reederei 2019/20 fährt

Die neue „Aida Nova“ wird im Sommer 2019 im Mittelmeer unterwegs sein. Geplant sind einwöchige Kreuzfahrten ab/bis Barcelona oder Mallorca, wie Aida Cruises mitteilt. dpa

In der folgenden Wintersaison von November 2019 bis März 2020 wird das Schiff - wie bereits in der Premierensaison im Winter zuvor - rund um die Kanaren in See stechen. Die Jungfernfahrt der „Aida Nova“ ist für Dezember 2018 geplant, bereits im November soll es einige Kurzreisen geben. Bei der „Aida Nova“ handelt es sich um das erste Kreuzfahrtschiff, das komplett mit Flüssiggas betrieben werden kann. Es hat rund 2500 Kabinen.

Im Sommer 2019 fahren die Aida-Schiffe von vier deutschen Häfen aus in Richtung Norden. Die „Aida Perla“ zum Beispiel steuert von Hamburg aus im Wechsel die Metropolen Westeuropas sowie Norwegen an. Die „Aida Prima“ ist erstmals ab Kiel unterwegs, auf siebentägigen Reisen in der Ostsee und nach Norwegen. Wie bereits angekündigt, fährt die „Aida Cara“ ab Bremerhaven nach Island und Grönland. Der Abfahrthafen steht 2019 erstmals regelmäßig im Programm.

Insgesamt bietet Aida Cruises nach eigenen Angaben im Sommer 2019 mehr als 200 Abfahrten ab den deutschen Häfen Hamburg, Kiel, Rostock-Warnemünde und Bremerhaven.

Wie bereits im kommenden Winter wird die „Aida Perla“ in der Saison 19/20 in der Karibik auf Reisen gehen. Im Programm stehen dann 14-tägige Kreuzfahrten ab/bis La Romana, alternativ ab/bis Barbados. Die „Aida Prima“ ist im Winter 19/20 im Orient auf siebentägigen Reisen ab/bis Dubai oder Abu Dhabi unterwegs. Das Schiff fährt bereits im kommenden Winter im Persischen Golf.

Der neue Aida-Katalog umfasst Reisen zwischen März 2019 und April 2020. Buchungsstart ist der 20. Februar 2018.