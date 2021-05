Sommersaison : Aida will Mittelmeer-Kreuzfahrten wieder aufnehmen

Aida will Mittelmeer-Kreuzfahrten wieder aufnehmen

Vom 10. Juli an will Aida Cruises wieder Kreuzfahrten im westlichen Mittelmeer anbieten. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Rostock Noch im April hatte Aida Cruises alle Mittelmeerkreuzfahrten wegen der Pandemie abgesagt. Doch im Sommer soll es wieder losgehen. Erstmals abgelegt wird voraussichtlich am 10. Juli ab Palma de Mallorca.

Die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises will vom 10. Juli an wieder Kreuzfahrten im westlichen Mittelmeer anbieten. Auf den zwei je einwöchigen Routen sollen auch Landgänge in einigen spanischen Häfen möglich sein, teilte das Unternehmen mit.