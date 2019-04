später lesen Übernachtungsbörse Airbnb bietet wieder Unterkünfte im Westjordanland an Teilen

Nach viel Kritik und rechtlichen Streitigkeiten will die Online-Übernachtungsbörse Airbnb wieder Unterkünfte in israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland anbieten. Das kündigte das US-Unternehmen auf seiner Homepage an. dpa