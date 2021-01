Corona-Bestimmungen : Airline darf Boarding verweigern

Berlin Trotz Pandemie gibt es Menschen, die mit dem Flugzeug reisen müssen - oder dies freiwillig tun. Viele Länder haben jedoch strenge Einreisebestimmungen. Schon die Airline schaut im Zweifel genau hin.

Wer nur unzureichende Dokumente für die Einreise ins Zielland vorweisen kann, für den endet die Reise in der Regel bereits am Flughafen in Deutschland. Denn die Airline verweigert in diesem Fall in aller Regel bereits das Boarding des Passagiers.