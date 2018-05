Airline-News: Neue Verbindungen und nonstop nach Tokio

Die Mahlzeiten sind inklusive Getränk und süßem Snack ab 7,99 Euro vorab reservierbar. dpa

Fliegen ohne Ziegen: American Airlines erlaubt nur noch wenige Tiere

Ziegen, Insekten und Igel gehören bei der US-Fluggesellschaft American Airlines bald nicht mehr in die Kabine. Diese und andere Tiere dürften ab 1. Juli nicht mehr mitgeführt werden, erklärte die Airline. Die Fluggesellschaft unterstütze besondere Bedürfnisse von Passagieren, sei es von Behinderten, Blinden oder Kriegsveteranen, aber untrainierte Tiere an Bord könnten zu Problemen führen. Die entsprechende Nachfrage für die Mitnahme eines Tieres sei von 2016 bis 2017 um mehr als 40 Prozent angestiegen - genaue Zahlen wollte die Airline nicht nennen.

El Al führt Handgepäck-Tarif ein

Die israelische Fluggesellschaft El Al führt neue Tarife in der Economy-Klasse ein. Ab 15. Oktober können Passagiere auf Europaflügen zwischen den Varianten Lite, Classic und Flex wählen, wie die Airline mitteilt. Der günstige Lite-Tarife beinhaltet nur Handgepäck. Der Classic-Tarif entspricht dem bisherigen Angebot. Der teurere Flex-Tarif bietet flexible Umbuchungskonditionen. Die nationale Fluglinie El Al Israel Airlines hat ihren Sitz am Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv. In Deutschland werden derzeit Berlin, Frankfurt und München angeflogen.

