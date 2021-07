Ferien im Alltag : Aktivguides für den Feierabend: Dolce Vita in Berlin

große Feierabend-Eskapaden für jedes Wetter“ empfiehlt den Ort für einen Kurztrip nach Feierabend. Foto: Gregor Tholl/dpa-Zentralbild/dpa

Ostfildern Wer nicht in den Urlaub fährt, bringt Urlaubsgefühle in die Arbeitswoche: Mit Aktivguides begibt man sich bei Feierabend auf eine Reise. Und das, ohne in den Flieger zu steigen.

Unter den bunten Regenschirmen am

Walter-Benjamin-Platz in Charlottenburg könne man „ein kleines

Stückchen Italien zum Feierabend“ genießen, heißt es im Berlin-Band

der neuen Reiseführerreihe „52 kleine&große Feierabend-Eskapaden

für jedes Wetter“.

Im ersten Schwung sind vier Titel erschienen:

neben Berlin auch Frankfurt, Hamburg und München. Die Bücher wollen

zeigen, dass nach Feierabend unter der Woche mehr möglich ist als mit

einer Serie oder einem Film und Chips auf der Couch abzuhängen.

Der Berlin-Führer mit Tipps auch für Einheimische führt zum Beispiel

auch nach Neu-Venedig - ein Kleinod mit Kanälen im Südosten - oder

aber zu Prominentengräbern oder in hübsche U-Bahn-Stationen.

Der DuMont-Reiseverlag aus Ostfildern bei Stuttgart ist spezialisiert

auf Reise- und Freizeitbücher. Seit drei Jahren gibt es seine

Aktivguide-Hauptreihe „52 kleine und große Eskapaden“, die inzwischen

auf fast 50 Titel angewachsen ist. Letztes und dieses Jahr erschienen

zudem Sonderbände wie „Wochenenden in Deutschland“, „Kraft tanken und

Ruhe finden“ oder „Wochenenden am Wasser“. Seit April gibt es nun die

„Feierabend-Eskapaden“, die für weitere Großstädte geplant sind.

Welche das sind, verrät der Verlag noch nicht.