Autonome Provinz in der Ostsee : Åland-Inseln: Wo Finnland am schwedischsten ist

Åland-Inseln: Wo Finnland am schwedischsten ist

Autonome Provinz in der Ostsee

Mariehamn Die Åland-Inseln gehören zu Finnland, Amtssprache aber ist Schwedisch. Vor Ort kann man in die wechselvolle Historie der autonomen Provinz in der Ostsee eintauchen.

Johanna Delfs empfängt ihre Gäste bereits auf der Außentreppe. Mit dem Häubchen und der weißen Schürze katapultiert allein der Anblick der Inhaberin die Ankommenden um 100 Jahre zurück. Tritt man durch die Tür des Carlsro Badhotell in Föglö, steht man in einem aus Holz eingerichteten Lebensmittelladen aus den 1930er Jahren mit dem schönen Namen Delikatessbutik.

Dort steht bereits Delfs Mann Ebbe hinter dem Tresen - mit Mütze, Fliege und Lederschürze. „Wir tragen das nicht nur heute, sondern immer solange wir unsere Gäste bedienen“, sagt die 35-jährige. So geht Zeitreise. Und den Besuchern gefällt es.

Johanna Delfs stammt aus Mariehamn, der Hauptstadt der Provinz Åland. Damit ist sie eine echte Ålanderin. Im Gegensatz zu ihrem Mann. Ebbe Delfs stammt aus dem süddänischen Vejlje. Das Paar lernte sich einst in Kopenhagen kennen. Beide hatten dort gut bezahlte Jobs, stellten sich aber nach der Geburt ihres Kinds die Sinnfrage.

Also kauften sie 2019 das damals leerstehende Gebäude in Föglö im Süden Ålands und renovierten es. 2020 eröffneten sie ein Restaurant, im Jahr darauf folgte das Badehotel nach dänischem Vorbild. Wegen der Corona-Pandemie nicht der optimale Zeitpunkt, aber nun läuft es rund. „In Finnland kennt man das nicht so. Dänemark hat dagegen mit Badehotels eine 150-jährige Tradition“, sagt Johanna Delfs.