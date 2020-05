Erholung in den Bergen : Alpenverein öffnet Hütten

München Mit der Öffnung der Gastronomiebetriebe wollen auch die Hütten des Alpenvereins wieder Gäste bewirten. Ende Mai sollen dort auch wieder Übernachtungen möglich sein. Welche Regeln dafür gelten werden, ist bisher unklar.

Kaiserschmarrn auf der Terrasse ja, Übernachtung vorerst nein: Der Deutsche Alpenverein (DAV) will am 18. Mai gemäß den Regeln für die Gastronomie den Betrieb an Hütten in Bayern wieder starten.