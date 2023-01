Umfangreiche Sanierung : Alte Burgbergseilbahn im Harz soll zu Ostern wieder öffnen

Über 90 Jahre ist sie bereits in Betrieb. Nun wird die Burgberg-Seilbahn modernisiert. Foto: Swen Pförtner/dpa

Bad Harzburg Die fast 100 Jahre alte Burgbergseilbahn in Bad Harzburg bringt Jahr für Jahr etwa 250.000 Besucher auf den Großen Burgberg. Nun steht eine große Sanierung an. Zu Ostern soll sie wieder Betrieb gehen.

Für die traditionsreiche und fast 100 Jahre alte Burgbergseilbahn in Bad Harzburg steht in den kommenden Wochen eine große Rundumerneuerung an. Arbeiter nahmen nun eine der beiden Gondeln von ihrem Tragseil ab, um später das Fahrwerk zu überholen.