Wandern in Deutschland Am Beispiel des Spessart: Auf dem Pfad der Achtsamkeit

Erscheint da vermeintlich Altbekanntes tatsächlich in neuem Licht? Morgentau funkelt wie Perlen. Die Sonne setzt Blattmaserungen in Szene. Ein Käfer klettert an einem Blatt hoch. Wann hat man je die plüschigen, filigranen Kronen von Pusteblumen in Ruhe betrachtet?