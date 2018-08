später lesen Echtzeit-Kartendienste nutzen Am Wochende drohen Dauerstaus auf Ferienrouten FOTO: Lino Mirgeler FOTO: Lino Mirgeler Teilen

Am kommenden Wochenende (3. bis 5. August) brauchen Autofahrer auf Autobahnen wieder viel Geduld. Weder in Richtung der Urlaubsziele noch auf den Routen zurück sei eine störungsfreie Fahrt möglich, so der Auto Club Europa (ACE ). dpa