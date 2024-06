Bahnreisen Amtrak-Abenteuer: Mit dem Zug quer durch die USA

Man kann tage- oder sogar wochenlang durch das drittgrößte Land der Welt mit den Amtrak-Bahnen reisen. Mit über 30 Linien und knapp 34.500 Schienenkilometern ermöglicht das Zugunternehmen Fahrten innerhalb der USA und auch teilweise in Kanada zu über 500 Zielen in 46 Staaten. So wirbt Amtrak auf seiner Webseite. Für uns geht es auf einer der wohl atemberaubendsten Strecken von Seattle an der West- nach New York City an der Ostküste.