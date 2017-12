später lesen Wassertemperaturen weltweit Angenehmes Baden im Roten Meer - Mittelmeer kühl FOTO: Benno Schwinghammer FOTO: Benno Schwinghammer Teilen

So richtig angenehme Badetemperaturen finden Urlauber mittlerweile nur noch jenseits des Mittelmeers. Das Rote Meer in Ägypten zum Beispiel kommt in dieser Woche auf 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet. dpa